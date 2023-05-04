Момент уничтожения дрона в Воронежской области попал на видео

Ещё один беспилотник силы ПВО сбили в Белгородской области. Украинский БПЛА Shark с 30-кратным зумом, который мог раскрыть позиции ВС РФ, продвинулся на территорию России на 5,5 километра, после чего был подбит и потерпел крушение в поле. Позже появились его фото.