Момент уничтожения дрона в Воронежской области попал на видео
Лайф публикует момент уничтожения дрона силами ПВО в Воронежской области
Телеграм-канал SHOT опубликовал момент уничтожения беспилотника в небе над Воронежской областью. Дрон сбили силы ПВО.
Уничтожение беспилотника силами ПВО в Воронежской области. Видео © SHOT
Напомним, ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили БПЛА. Пострадавших, жертв и разрушений нет.
Ещё один беспилотник силы ПВО сбили в Белгородской области. Украинский БПЛА Shark с 30-кратным зумом, который мог раскрыть позиции ВС РФ, продвинулся на территорию России на 5,5 километра, после чего был подбит и потерпел крушение в поле. Позже появились его фото.