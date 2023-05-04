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4 мая, 08:26

Момент уничтожения дрона в Воронежской области попал на видео

Лайф публикует момент уничтожения дрона силами ПВО в Воронежской области

Телеграм-канал SHOT опубликовал момент уничтожения беспилотника в небе над Воронежской областью. Дрон сбили силы ПВО.

Уничтожение беспилотника силами ПВО в Воронежской области. Видео © SHOT

Напомним, ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили БПЛА. Пострадавших, жертв и разрушений нет.

Обломки БПЛА обнаружили на территории Ильского НПЗ за 20 минут до пожара

Обломки БПЛА обнаружили на территории Ильского НПЗ за 20 минут до пожара

Ещё один беспилотник силы ПВО сбили в Белгородской области. Украинский БПЛА Shark с 30-кратным зумом, который мог раскрыть позиции ВС РФ, продвинулся на территорию России на 5,5 километра, после чего был подбит и потерпел крушение в поле. Позже появились его фото.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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