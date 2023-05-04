Путин сегодня работает в Кремле, несмотря на вчерашнюю атаку дронов

Президент РФ Владимир Путин сегодня работает в Кремле, несмотря на вчерашнюю попытку атаки на его резиденцию со стороны украинских дронов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле... Важный разговор будет с Максимом Решетниковым (глава Минэкономразвития. — Прим. Лайфа) — в продолжение регулярных совещаний, которые президент проводит", — сказал представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.