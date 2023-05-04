Обращения Путина или экстренного Совбеза после атаки дронов не планируется
В Кремле не запланированы ни обращение президента России Владимира Путина, ни экстренное заседание Совета безопасности после атаки беспилотников на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакого специального обращения не планируется, экстренного Совбеза нет. По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно планировалось, оно состоится. Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты были выведены из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. Однако официальный Киев отрицает причастность к инциденту.