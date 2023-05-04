Обращения Путина или экстренного Совбеза после атаки дронов не планируется

В Кремле не запланированы ни обращение президента России Владимира Путина, ни экстренное заседание Совета безопасности после атаки беспилотников на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакого специального обращения не планируется, экстренного Совбеза нет. По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно планировалось, оно состоится. Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", — отметил он.