КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 09:42

Песков в двух словах описал, чем Россия может ответить на атаку на Кремль

Песков: Рассматриваются самые различные варианты ответа на атаку БПЛА на Кремль

Российская сторона рассматривает "самые различные" варианты ответа на вчерашнюю ночную атаку беспилотников на Кремль. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив при этом подробностей.

"Естественно, я здесь никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", — сказал представитель Кремля, отметив, что варианты ответа могут быть "самые различные".

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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