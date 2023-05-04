Песков в двух словах описал, чем Россия может ответить на атаку на Кремль
Песков: Рассматриваются самые различные варианты ответа на атаку БПЛА на Кремль
Российская сторона рассматривает "самые различные" варианты ответа на вчерашнюю ночную атаку беспилотников на Кремль. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив при этом подробностей.
"Естественно, я здесь никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", — сказал представитель Кремля, отметив, что варианты ответа могут быть "самые различные".
Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.
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