Песков в двух словах описал, чем Россия может ответить на атаку на Кремль

Российская сторона рассматривает "самые различные" варианты ответа на вчерашнюю ночную атаку беспилотников на Кремль. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив при этом подробностей.

"Естественно, я здесь никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", — сказал представитель Кремля, отметив, что варианты ответа могут быть "самые различные".