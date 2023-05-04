Минобороны Турции объявило о внеплановых переговорах с Россией, Украиной и ООН
МО Турции: Переговоры по зерновой сделке на техническом уровне пройдут 5 мая
Незапланированные переговоры по зерновой сделке между Россией, Турцией, Украиной и ООН пройдут в Стамбуле 5 мая на техническом уровне вместо назначенной на завтра встречи замминистров обороны. С таким заявлением выступил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
"Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра. После этого на следующей неделе состоится встреча заместителей министров обороны", — подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, представители России, Украины, Турции и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней, срок истекает 18 мая. Ранее в МИД Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России.
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