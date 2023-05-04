Минобороны Турции объявило о внеплановых переговорах с Россией, Украиной и ООН

Незапланированные переговоры по зерновой сделке между Россией, Турцией, Украиной и ООН пройдут в Стамбуле 5 мая на техническом уровне вместо назначенной на завтра встречи замминистров обороны. С таким заявлением выступил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

"Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра. После этого на следующей неделе состоится встреча заместителей министров обороны", — подчеркнул глава Минобороны.