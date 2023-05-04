Мадуро в разговоре с Путиным осудил атаку украинских беспилотников на Кремль
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным осудил попытку Киева атаковать Кремль с помощью дронов. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам переговоров двух лидеров.
"Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Кремля.
Лидеры двух стран в ходе беседы также обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития российско-венесуэльского стратегического партнёрства. Среди тем разговора — реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь со 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате эффективных действий спецслужб аппараты вывели из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. В Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать атаку с президентом России.
ТАСС / ЕРА / Rayner Peña