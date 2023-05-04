Мадуро в разговоре с Путиным осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным осудил попытку Киева атаковать Кремль с помощью дронов. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам переговоров двух лидеров.

"Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Кремля.