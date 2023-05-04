"Запугать и удержаться на плаву": Политолог назвал три цели атаки украинских дронов на Кремль

Украинская атака дронов в небе над Кремлём является спланированным террористическим актом, реализованным вдали от линии фронта при молчаливой поддержке Запада, заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин. По его мнению, эта атака была совершена Киевом ради "красивой картинки" и для того, чтобы "держаться на плаву".

Логика Киева строится вокруг нескольких обстоятельств, уточняет эксперт: Во-первых, этой атакой украинская сторона хотела запугать российское общество, вызвать панику среди москвичей в преддверии так называемого контрнаступления украинской армии.

Во-вторых, Киев хотел усилить напряжение среди российского военно-политического руководства для того, чтобы эта атака стала явным поводом для резких и разрушительных ответных действий.

В-третьих, нападение на Кремль должно было позволить Украине остаться в центре внимания западных политиков, журналистов и блогеров, стремительно теряющих интерес к ситуации в Незалежной.

"Очевидно, что подобные атаки являются скорее информационными, чем военными, призванными к широкому обсуждению и тиражированию домыслов, слухов и откровенных фейков, а также получению "красивой" картинки для собственной аудитории. Подобными действиями Киев пытается одновременно держаться на плаву, доказывать способность к реализации сложных операций и вынуждать Россию к крупномасштабному ответу", — отметил Лукушин.

Политолог также обратил внимание, что российское общество в ситуации с показной атакой на здание Кремля продемонстрировало спокойствие, сдержанность и запрос на неминуемые, но грамотные ответные меры.