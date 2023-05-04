Лайф узнал, когда на куполе Сенатского дворца заменят повреждённые дронами листы

Медные листы на куполе Сенатского дворца в Московском Кремле, повреждённые вчера в результате атаки дронов, будут заменены в течение двух дней. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.

"Заменим в течение двух дней", — заявила она.

Обстановка у Кремля 3 мая, купол Сенатского дворца. Видео © LIFE

Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола.