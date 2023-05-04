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4 мая, 09:49

Лайф узнал, когда на куполе Сенатского дворца заменят повреждённые дронами листы

Управделами президента: Повреждённые дронами листы в Кремле заменят за два дня

Медные листы на куполе Сенатского дворца в Московском Кремле, повреждённые вчера в результате атаки дронов, будут заменены в течение двух дней. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.

"Заменим в течение двух дней", — заявила она.

Обстановка у Кремля 3 мая, купол Сенатского дворца. Видео © LIFE

Обстановка в Кремле после атаки дронов обычная, но меры безопасности будут усилены

Обстановка в Кремле после атаки дронов обычная, но меры безопасности будут усилены

Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола.

Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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