Лайф узнал, когда на куполе Сенатского дворца заменят повреждённые дронами листы
Управделами президента: Повреждённые дронами листы в Кремле заменят за два дня
Медные листы на куполе Сенатского дворца в Московском Кремле, повреждённые вчера в результате атаки дронов, будут заменены в течение двух дней. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.
"Заменим в течение двух дней", — заявила она.
Обстановка у Кремля 3 мая, купол Сенатского дворца. Видео © LIFE
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола.
Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.
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