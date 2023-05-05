Путин может обсудить сегодня с Совбезом атаку беспилотников на Кремль

Недавняя атака украинских беспилотников на Кремль может быть одной из тем сегодняшнего совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То, что будет так или иначе обсуждаться, — можно с большой долей уверенности это предположить", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.