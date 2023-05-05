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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 08:38
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Путин может обсудить сегодня с Совбезом атаку беспилотников на Кремль

Недавняя атака украинских беспилотников на Кремль может быть одной из тем сегодняшнего совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То, что будет так или иначе обсуждаться, — можно с большой долей уверенности это предположить", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к случившемуся.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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