Путин может обсудить сегодня с Совбезом атаку беспилотников на Кремль
Недавняя атака украинских беспилотников на Кремль может быть одной из тем сегодняшнего совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"То, что будет так или иначе обсуждаться, — можно с большой долей уверенности это предположить", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к случившемуся.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель