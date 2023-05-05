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5 мая, 14:55

Американская биатлонистка расплакалась из-за отстранения россиян от соревнований

Американская биатлонистка Клэр Иган: Отстранение россиян вызвало у меня слёзы

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Обложка © Wikipedia

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган настолько расчувствовалась, когда принимала решение по отстранению российских спортсменов от соревнований, что даже расплакалась.

"Это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это точно не то решение, которое я и другие члены комиссии спортсменов приняли легко. Это было очень серьёзно и тяжело для нас. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

При этом Иган подчеркнула, что на окончательное решение повлияла рекомендация Международного олимпийского комитета, а их комиссия лишь поддержала её. Вместе с тем она не смогла ответить, насколько бы изменилась ситуация, если бы рекомендация МОК была обратной — не отстранять от соревнований спортсменов с российским и белорусским паспортом.

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Ранее Лайф рассказывал, что МОК дал рекомендацию допустить россиян до международных соревнований лишь в статусе нейтральных спортсменов. Однако есть условие: они не должны поддерживать спецоперацию на Украине. В МИД РФ заявили, что это настоящий "эксперимент над человечностью", а представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва будет и дальше работать по вопросу о защите прав российских спортсменов.

Николь Вербер
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