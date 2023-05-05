Американская биатлонистка расплакалась из-за отстранения россиян от соревнований

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган настолько расчувствовалась, когда принимала решение по отстранению российских спортсменов от соревнований, что даже расплакалась.

"Это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это точно не то решение, которое я и другие члены комиссии спортсменов приняли легко. Это было очень серьёзно и тяжело для нас. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".