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6 мая, 05:18

В США указали на разрыв между Западом и Ватиканом из-за конфликта на Украине

Религиовед Аллен-младший: Ватикан не поддержал позицию Запада по Украине

Католическая церковь во главе с папой римским Франциском не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил американский журналист и религиовед Джон Аллен – младший. В статье для издания The Atlantic он отметил, что в украинском кризисе Ватикан занял скорее позицию Пекина или Нью-Дели, а не Вашингтона, Лондона или Брюсселя.

"Франциск выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня", — подчеркнул обозреватель.

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Как указал автор, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом. Аллен-младший полагает, что позиция папы римского Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит трансформироваться. По его мнению, в нынешнем веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживает за пределами западных стран. Они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, резюмировал религиовед.

Лайф напоминает, 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, но она ещё "непублична". При этом в Киеве заявили, что с украинской властью эта тема не обсуждалась и лидер страны Владимир Зеленский "не давал согласия" на подобное обсуждение.

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Иван Косицын
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