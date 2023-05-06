В США указали на разрыв между Западом и Ватиканом из-за конфликта на Украине
Религиовед Аллен-младший: Ватикан не поддержал позицию Запада по Украине
Католическая церковь во главе с папой римским Франциском не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил американский журналист и религиовед Джон Аллен – младший. В статье для издания The Atlantic он отметил, что в украинском кризисе Ватикан занял скорее позицию Пекина или Нью-Дели, а не Вашингтона, Лондона или Брюсселя.
"Франциск выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня", — подчеркнул обозреватель.
Как указал автор, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом. Аллен-младший полагает, что позиция папы римского Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит трансформироваться. По его мнению, в нынешнем веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживает за пределами западных стран. Они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, резюмировал религиовед.
Лайф напоминает, 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, но она ещё "непублична". При этом в Киеве заявили, что с украинской властью эта тема не обсуждалась и лидер страны Владимир Зеленский "не давал согласия" на подобное обсуждение.
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