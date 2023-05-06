Клара Новикова рассказала, как Юдашкин подарил ей пальто не по размеру и запретил его ушивать
Клара Новикова заявила, что Юдашкин осуществил все свои планы
Артистка эстрады Клара Новикова рассказала, что модельер Валентин Юдашкин был замечательным другом, который удивительно видел жизнь. Об этом она заявила во время прощания с кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве.
Клара Новикова о Валентине Юдашкине. Видео © LIFE
"Мне кажется, что он осуществил все свои идеи, планы. Я не знаю, может, были грандиознее, но всё, что он сделал, он сделал своими руками. У него фантастическая семья, удивительная, поддерживающая. Я не могу сказать, что я у него одевалась, но я была на всех его показах. И первые показы, которые были у Валентина, я в них даже участвовала", — поделилась Новикова.
Однажды кутюрье даже подарил Новиковой пальто, которое ей очень понравилось. Он снял его с манекенщицы и сразу передал артистке. При этом вещь была не по размеру, но исправлять было нельзя — Юдашкин сказал, что так нарушатся пропорции. Новикова отметила, что пальто до сих пор невероятно красиво и не изменилось за много лет, поскольку это эксклюзивная, авторская работа.
Ранее Лайф писал, что на Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. На неё прибыли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур и ряд других известных личностей.
Напомним, Валентин Юдашкин ушёл из жизни 2 мая, ему было 59 лет. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.
LIFE