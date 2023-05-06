Клара Новикова рассказала, как Юдашкин подарил ей пальто не по размеру и запретил его ушивать

Артистка эстрады Клара Новикова рассказала, что модельер Валентин Юдашкин был замечательным другом, который удивительно видел жизнь. Об этом она заявила во время прощания с кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве.

Клара Новикова о Валентине Юдашкине. Видео © LIFE

"Мне кажется, что он осуществил все свои идеи, планы. Я не знаю, может, были грандиознее, но всё, что он сделал, он сделал своими руками. У него фантастическая семья, удивительная, поддерживающая. Я не могу сказать, что я у него одевалась, но я была на всех его показах. И первые показы, которые были у Валентина, я в них даже участвовала", — поделилась Новикова.

Однажды кутюрье даже подарил Новиковой пальто, которое ей очень понравилось. Он снял его с манекенщицы и сразу передал артистке. При этом вещь была не по размеру, но исправлять было нельзя — Юдашкин сказал, что так нарушатся пропорции. Новикова отметила, что пальто до сих пор невероятно красиво и не изменилось за много лет, поскольку это эксклюзивная, авторская работа.