В Баку задержали российских туристок за фото с логотипом "группировки"

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала в Баку российских туристок. По версии ведомства, женщины за вознаграждение делали фото города с "логотипом армянской группировки "Хайтарак". Туристки рассказали, как их ввели в заблуждение и убедили сделать снимки.

Задержанные в Баку российские туристки рассказали, как их ввели в заблуждение и заставили сделать фото. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Служба государственной безопасности Азербайджана

"Написал мне человек. Попросил помочь. Я, говорит, Вам заплачу, если Вы снимете. Он мне прислал две картинки. Попросил на одном телефоне открыть картинку, на другом — заснять эту картинку на фоне аллеи шахидов. Вторая [картинка] была на армянской языке. Какой-то кружочек, и что-то написано на армянском", — рассказала одна из туристок.