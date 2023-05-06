В Баку задержали российских туристок за фото с логотипом "группировки"
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала в Баку российских туристок. По версии ведомства, женщины за вознаграждение делали фото города с "логотипом армянской группировки "Хайтарак". Туристки рассказали, как их ввели в заблуждение и убедили сделать снимки.
Задержанные в Баку российские туристки рассказали, как их ввели в заблуждение и заставили сделать фото. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Служба государственной безопасности Азербайджана
"Написал мне человек. Попросил помочь. Я, говорит, Вам заплачу, если Вы снимете. Он мне прислал две картинки. Попросил на одном телефоне открыть картинку, на другом — заснять эту картинку на фоне аллеи шахидов. Вторая [картинка] была на армянской языке. Какой-то кружочек, и что-то написано на армянском", — рассказала одна из туристок.
После этого женщина спросила знакомого армянина, как переводится текст на картинке. В итоге туристка поняла, что в этих словах "ничего страшного нет" и сфотографировала её на фоне аллеи.
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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti