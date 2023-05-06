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6 мая, 11:17

Стало известно о состоянии Прилепина после покушения в Нижегородской области

Нижегородский губернатор Никитин: У Прилепина незначительные переломы

Писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин при взрыве автомобиля получил незначительные переломы, угрозы для его здоровья нет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшему.

"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет", — написал он в Telegram-канале.

Озвучена вероятная версия подрыва автомобиля Прилепина

Озвучена вероятная версия подрыва автомобиля Прилепина

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". По горячим следам правоохранители уже задержали подозреваемого в подрыве машины писателя. Его личность не раскрывается.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Наталья Исакова
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