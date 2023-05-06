Стало известно о состоянии Прилепина после покушения в Нижегородской области
Нижегородский губернатор Никитин: У Прилепина незначительные переломы
Писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин при взрыве автомобиля получил незначительные переломы, угрозы для его здоровья нет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшему.
"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет", — написал он в Telegram-канале.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". По горячим следам правоохранители уже задержали подозреваемого в подрыве машины писателя. Его личность не раскрывается.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская