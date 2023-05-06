Стало известно о состоянии Прилепина после покушения в Нижегородской области

Писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин при взрыве автомобиля получил незначительные переломы, угрозы для его здоровья нет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшему.