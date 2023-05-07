Баффетт назвал виновников в крахе американских банков

Руководство американских банков, которые обанкротились, должны нести ответственность за ошибки, ставшие причиной краха кредитных организаций. Об этом заявил основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его слова передаёт Bloomberg.

"Ситуация в банковском деле очень похожа на то, что всегда было в банковском деле. Страх всегда заразен. Штрафы должны поражать людей, которые вызвали проблемы", — отметил он на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway в Омахе, штат Небраска.

Баффетт отметил "безумное предложение", которое делал First Republic Bank своим клиентам. Речь идёт о гигантских и необеспеченных государством кредитах по фиксированным ставкам, причём иногда даже на десять лет.