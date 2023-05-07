Баффетт назвал виновников в крахе американских банков
Баффетт призвал глав обанкротившихся банков США к ответственности за кризис
Руководство американских банков, которые обанкротились, должны нести ответственность за ошибки, ставшие причиной краха кредитных организаций. Об этом заявил основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его слова передаёт Bloomberg.
"Ситуация в банковском деле очень похожа на то, что всегда было в банковском деле. Страх всегда заразен. Штрафы должны поражать людей, которые вызвали проблемы", — отметил он на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway в Омахе, штат Небраска.
Баффетт отметил "безумное предложение", которое делал First Republic Bank своим клиентам. Речь идёт о гигантских и необеспеченных государством кредитах по фиксированным ставкам, причём иногда даже на десять лет.
"Он (First Republic Bank. — Прим. Лайфа) делал это у всех на виду, и мир игнорировал его, пока он не взорвался", — подчеркнул миллиардер.
Напомним, калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло впервые после финансового кризиса 2008 года. Американское издание Axios предупредило власти США об угрозе кризиса банковской системы. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Байдена.
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