В Курганской области 32 дома уничтожены природными пожарами
ТАСС: В Курганской области 32 дома уничтожены природными пожарами
Природные пожары охватили Курганскую область. © Обложка t.me / "Екатеринбург с огоньком"
В четырёх населённых пунктах Курганской области массовые природные пожары уничтожили 32 дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Всего в результате бушующих природных пожаров в сёлах Иванково, Котское и Юлдус, а также в деревне Плоской огнём уничтожено 32 дома", — сказал собеседник агентства.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.