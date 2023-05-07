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7 мая, 20:03

В Курганской области 32 дома уничтожены природными пожарами

ТАСС: В Курганской области 32 дома уничтожены природными пожарами

<p>Природные пожары охватили Курганскую область. © Обложка t.me /<a href="https://t.me/ekattop/4020" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Екатеринбург с огоньком"</a></p>

Природные пожары охватили Курганскую область. © Обложка t.me / "Екатеринбург с огоньком"

В четырёх населённых пунктах Курганской области массовые природные пожары уничтожили 32 дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Всего в результате бушующих природных пожаров в сёлах Иванково, Котское и Юлдус, а также в деревне Плоской огнём уничтожено 32 дома", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.

Оксана Попова
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