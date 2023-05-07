В Курганской области 32 дома уничтожены природными пожарами

В четырёх населённых пунктах Курганской области массовые природные пожары уничтожили 32 дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Всего в результате бушующих природных пожаров в сёлах Иванково, Котское и Юлдус, а также в деревне Плоской огнём уничтожено 32 дома", — сказал собеседник агентства.