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8 мая, 01:59

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Курган

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров, сообщает ТАСС.

Куренков планирует осмотреть пострадавшие районы и провести координационное совещание с местными властями по теме природных пожаров. В Курганскую область с ним также прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.

В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.

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ТАСС / Александр Рюмин

Оксана Попова
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