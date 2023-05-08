Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Курган
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров, сообщает ТАСС.
Куренков планирует осмотреть пострадавшие районы и провести координационное совещание с местными властями по теме природных пожаров. В Курганскую область с ним также прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.
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ТАСС / Александр Рюмин