Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Курган

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров, сообщает ТАСС.

Куренков планирует осмотреть пострадавшие районы и провести координационное совещание с местными властями по теме природных пожаров. В Курганскую область с ним также прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.