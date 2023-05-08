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8 мая, 11:19

В Омской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Омской области из-за лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Сейчас складывается крайне пожароопасная и напряжённая обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находятся северная и центральная части области. Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения", — объяснил губернатор такое решение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Режим ЧС предполагает запрет на посещение лесов на территории всей области. Также с завтрашнего дня и до особого поручения в Омской области введён запрет на все виды охоты в 11 районах — Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском. По словам Хоценко, из регионального бюджета будут выделены средства, направленные на ликвидацию огня и приобретение необходимой спецтехники.

Песков: Главы МЧС и Курганской области доложили Путину о ситуации с пожарами

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Ранее Лайф сообщал, что в Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений. За несколько дней в регионе зафиксировано 60 природных пожаров, в том числе 13 крупных. Их общая площадь составила 11 тысяч гектаров. Там тоже введён режим ЧС, как и в Тюменской области.

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Наталья Исакова
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