В Омской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

"Сейчас складывается крайне пожароопасная и напряжённая обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находятся северная и центральная части области. Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения", — объяснил губернатор такое решение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Режим ЧС предполагает запрет на посещение лесов на территории всей области. Также с завтрашнего дня и до особого поручения в Омской области введён запрет на все виды охоты в 11 районах — Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском. По словам Хоценко, из регионального бюджета будут выделены средства, направленные на ликвидацию огня и приобретение необходимой спецтехники.