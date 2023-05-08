Блогершу-марафонщицу Ольгу Нечаеву решили проверить на "схему Лерчек"

В отношении блогерши Ольги Нечаевой началась проверка по факту неуплаты налогов на десять миллионов рублей. Об этом сообщает Mash со ссылкой на одного из её сотрудников.

По данным телеграм-канала, ФНС начала проверки блогерши ещё с середины марта. Налоговики начали разбираться в схемах с её онлайн-курсами. Уточняется, что сначала бизнес Нечаевой был оформлен на тётю, а затем на мать, потом на саму блогершу. Цикл лекций по похудению был записан на мужа Нечаевой.

Недавно блогерша отпраздновала 26-летие. Мероприятие в элитном Lapino Hall вели певец Николай Басков и юморист Гарик Харламов, а выступали Григорий Лепс и Леонид Агутин. Сейчас сотрудники Нечаевой опасаются, что ответственность за неуплату налогов могут "перевесить" на них.

Ранее Лайф писал о том, что блогершу и эксперта по "жизни в наслаждении и удовольствии" Анастасию Юрченко (Дорего) требуют проверить на уклонение от уплаты налогов.