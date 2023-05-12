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12 мая, 09:03

9 смешных историй о том, как люди неожиданно для себя понимали, что они встречаются с идиотами

Любовь зла — сначала полюбишь, а только потом поймёшь, кого именно... Собрали 9 смешных историй о том, как люди неожиданно для себя понимали, что встречаются с не очень умными личностями.

В жизни каждого из нас случаются встречи с людьми, которые оставляют не самые приятные воспоминания. Но что делать, когда вы понимаете, что живёте с таким человеком? Собрали 9 смешных историй от бедолаг, которые неожиданно для себя осознали: они находятся в отношениях с абсолютными дураками.

"Он ставил стаканы друг на друга… Когда загружал посудомойку!" DoctorWafle.

"Девяностые, мы живём в центральной Алабаме. Возлюбленная сказала, что она с лучшей подругой поедет в Бирмингем на выходные. Не обратил на это особого внимания, думал, просто поедут на шопинг. Когда она вернулась, была не в настроении. Два дня девчонки объезжали все богатые районы Бирмингема (штат Алабама), пытаясь найти дом Оззи Осборна, и так и не нашли его… Он живёт в Бирмингеме… Но в том, что в Англии", — bluecheetos.

Когда вы понимаете, что встречаетесь с идиотом: 9 историй. Фото © Shutterstock

Когда вы понимаете, что встречаетесь с идиотом: 9 историй. Фото © Shutterstock

"Когда он случайно забывал принимать свои лекарства, которые должен пить каждый день, то выбрасывал таблетки... вместо того чтобы просто выпить их на следующий день", — lostinstasis.

"Девушка вошла в компьютерный класс в универе, взяла ноут и ушла с ним. В то время мы уже съехались, поэтому, вернувшись домой, я обнаружил на кухонном столе очень знакомую технику. Она думала, что ноутбуки для студентов бесплатны, поэтому было легко убедить, что ноут ею украден. В итоге технику заставил вернуть в класс той же ночью… но она оставила его на пороге у входа", — watabby.

"Однажды моя спутница сказала, что ничего в мире не любит больше, чем греческую мифологию. Она даже получила степень в этой сфере в Университете Арканзаса, но понятия не имела, кто такие Прометей и Ахиллес", — No-Subject-5232.

Смешные истории о том, как люди осознавали, что встречаются с абсолютными дураками. Фото © Shutterstock

Смешные истории о том, как люди осознавали, что встречаются с абсолютными дураками. Фото © Shutterstock

"Он думал, что человеческое тело поглощает какое-то количество воды во время душа, поэтому специально пить воду не нужно", Wild_Butterscotch_7.

"Понял, что встречаюсь с дурочкой, когда моя бывшая однажды спросила, где выращивают спагетти", YaBoyfriendKeefa.

Невероятные истории о том, как люди понимали, что встречаются с идиотами.Фото © Shutterstock

Невероятные истории о том, как люди понимали, что встречаются с идиотами.Фото © Shutterstock

"Когда я попросил передать мне кухонный нож, она буквально кинула им в меня… и это ещё не самое глупое! Когда я попытался объяснить, как правильно кому-то передавать нож или ножницы, она отказалась признать, что сделала что-то неправильное или небезопасное… Внезапно стало ясно, что она никогда не сможет признать свою неправоту", saucytopcheddar.

"Мой бывший боялся ежей. Он вдолбил себе в голову, что они могут перепрыгнуть двухметровый забор, как кошки…" victoria-euphoria.

Истории говорят сами за себя. Если вы когда-то ловили себя на мысли: с кем я встречаюсь, то истории выше, должно быть, вас успокоят — вы не одни такие!

5 признаков, что живёте не своей жизнью и пора начать наконец думать о себе

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Обложка ©

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Сергей Трофимов
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