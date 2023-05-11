Песков: Никаких решений о национализации активов Fortum не принималось

"По национализации никаких решений нет. Последние указы вы знаете, там о внешнем управлении и так далее", — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что компенсировать энергоконцерну "Фортум" Россия ничего не собирается. Речь об этом в Кремле не идёт, подчеркнул Песков.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами, которые принадлежат лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. После этого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление Росимущества. Финский концерн Fortum возмутился действиями Москвы в отношении своей дочерней компании и назвал это грубым нарушением международных прав. Сегодня же стало известно, что компания намерена списать российские активы на сумму примерно 1,7 миллиарда евро. Притом что общий капитал Fortum равняется примерно 9,8 миллиарда евро.