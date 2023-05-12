В Литве вслед за Польшей предложили "переименовать" Калининград

Два депутата Сейма Литвы предложили вслед за Польшей назначить в их стране другое название для российского Калининграда. По мнению парламентариев, город нужно называть Караляучюс, пишет Delfi.

По данным издания, депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене с соответствующей просьбой обратились в Государственную комиссию по литовскому языку. По их мнению, нынешнее название российского города возникло во время "агрессивных действий Советского Союза в годы Второй мировой войны". Как считают депутаты, Калининград — это "российский нарратив", а новое название будет соответствовать балтийской языковой идентичности.