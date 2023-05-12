В Литве вслед за Польшей предложили "переименовать" Калининград
Delfi: Литовские депутаты по примеру Польши призвали переименовать Калининград
Два депутата Сейма Литвы предложили вслед за Польшей назначить в их стране другое название для российского Калининграда. По мнению парламентариев, город нужно называть Караляучюс, пишет Delfi.
По данным издания, депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене с соответствующей просьбой обратились в Государственную комиссию по литовскому языку. По их мнению, нынешнее название российского города возникло во время "агрессивных действий Советского Союза в годы Второй мировой войны". Как считают депутаты, Калининград — это "российский нарратив", а новое название будет соответствовать балтийской языковой идентичности.
"Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные имена в литовском языке", — говорится в обращении депутатов.
Напомним, ранее Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша официально переименовала Калининград в Крулевец, а область — в Крулевецкую. Решение было принято в рамках "борьбы с Русским миром". В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием. Поляки уже попытались откреститься от политической мотивированности решения, но неубедительно.
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