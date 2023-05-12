Востоковед объяснила, чем Эрдоган похож на Жириновского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принадлежит к тому же редкому психотипу, что и бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский — от таких людей можно ожидать непредсказуемых поступков. Об этом рассказала востоковед Каринэ Геворгян.

"Знаете, он принадлежит к довольно редкому психотипу, тому же, что и Владимир Вольфович Жириновский. Это человек, от которого всегда нужно ожидать очень неожиданных шагов и очень эксцентричных. Другое дело, что такого рода люди, как правило, очень быстро теряют энергию. Я Жириновского тоже видела в обстоятельствах, когда камеры на него не были направлены. Это был такой слабый и тихий человек. То есть они как бы мобилизуют свою энергию в момент, когда на них смотрят", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Геворгян добавила, что считает Эрдогана одним из самых талантливых и ярких политиков, потому что он остаётся бойцом даже при не самых удачных для себя обстоятельствах.

"Потому что, имея столь слабые карты, которые были у него, играть так, блефовать так, как делал он, это просто удивительно", — добавила востоковед.