Востоковед объяснила, чем Эрдоган похож на Жириновского
Востоковед Геворгян: От Эрдогана всегда нужно ожидать очень неожиданных шагов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принадлежит к тому же редкому психотипу, что и бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский — от таких людей можно ожидать непредсказуемых поступков. Об этом рассказала востоковед Каринэ Геворгян.
"Знаете, он принадлежит к довольно редкому психотипу, тому же, что и Владимир Вольфович Жириновский. Это человек, от которого всегда нужно ожидать очень неожиданных шагов и очень эксцентричных. Другое дело, что такого рода люди, как правило, очень быстро теряют энергию. Я Жириновского тоже видела в обстоятельствах, когда камеры на него не были направлены. Это был такой слабый и тихий человек. То есть они как бы мобилизуют свою энергию в момент, когда на них смотрят", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Геворгян добавила, что считает Эрдогана одним из самых талантливых и ярких политиков, потому что он остаётся бойцом даже при не самых удачных для себя обстоятельствах.
"Потому что, имея столь слабые карты, которые были у него, играть так, блефовать так, как делал он, это просто удивительно", — добавила востоковед.
Напомним, что в Турции грядут президентские и парламентские выборы, они состоятся уже 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган. Согласно последним опросам общественного мнения, лидирует Кылычдароглу. При этом Эрдоган на днях поставил рекорд митингом своих сторонников в Стамбуле.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN, © ТАСС / Валерий Шарифулин