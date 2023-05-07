Эрдоган поставил рекорд митингом своих сторонников в Стамбуле
Эрдоган собрал рекордный митинг с 1,7 миллиона участников в Стамбуле
Около 1,7 миллиона человек участвовало в самом массовом предвыборном митинге действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Акция прошла 7 мая в Стамбуле в преддверии выборов лидера страны, назначенных на 14 мая.
Около 1,7 миллиона человек участвовало в митинге Эрдогана в Стамбуле. Видео © Twitter / ANADOLU AGENCY
"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвует около 1,7 миллиона человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решённым", — отметил глава государства.
Акция состоялась в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. Мероприятие было организовано правящей Партией справедливости и развития. Из-за митинга были переполнены метропоезда.
Ранее Лайф писал, что Эрдоган на фоне слухов об инфаркте выступил перед десятками тысяч сторонников. Напомним, в ходе интервью президенту Турции стало плохо, он временно удалился из кадра. В СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная версия говорит о желудочном гриппе. Позже Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось. Блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков допустил, что Эрдогана могли отравить.
Twitter / ANADOLU AGENCY