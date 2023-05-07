Эрдоган поставил рекорд митингом своих сторонников в Стамбуле

Около 1,7 миллиона человек участвовало в самом массовом предвыборном митинге действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Акция прошла 7 мая в Стамбуле в преддверии выборов лидера страны, назначенных на 14 мая.

Около 1,7 миллиона человек участвовало в митинге Эрдогана в Стамбуле. Видео © Twitter / ANADOLU AGENCY

"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвует около 1,7 миллиона человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решённым", — отметил глава государства.