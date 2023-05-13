ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику
Минюст Грузии: ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, отбывающему заключение в тюрьме, о его освобождении для лечения за границей. Как сообщил министр юстиции Рати Брегадзе, сейчас экс-лидер проходит лечение в клинике "Вивамед" и необходимости его перевода в другую больницу нет.
"Сегодня было опубликовано решение страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили в деле Саакашвили против Грузии отказано в переводе в Варшаву. В то же время на государство не возложено обязательство перевести его в другое лечебное заведение внутри страны", — сообщил он.
Как писал Лайф, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заключили под стражу ещё в 2021 году по возвращении в страну после восьмилетнего отсутствия. Политик обвиняется в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. При этом во время заключения он неоднократно жаловался на ухудшение своего здоровья, а в его организме обнаружили тяжёлые металлы и мышьяк. В марте его мать забила тревогу и заявила, что Саакашвили достиг критического для здоровья значения.
ТАСС / Ираклий Геденидзе