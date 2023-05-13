Грузия пока не разрешила рейсы из России
TAV Georgia: Авиакомпании из России ещё не получили разрешения на рейсы в Грузию
Российские авиакомпании пока не получали разрешения на полёты в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, которая владеет международными аэропортами Тбилиси и Батуми.
"Таких разрешений у них пока нет. Их должно выдать Агентство гражданской авиации Грузии", — приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, 10 мая спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, поскольку это чревато обострением отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.
Pixabay