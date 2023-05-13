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13 мая, 07:09

Грузия пока не разрешила рейсы из России

TAV Georgia: Авиакомпании из России ещё не получили разрешения на рейсы в Грузию

Российские авиакомпании пока не получали разрешения на полёты в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, которая владеет международными аэропортами Тбилиси и Батуми.

"Таких разрешений у них пока нет. Их должно выдать Агентство гражданской авиации Грузии", — приводит ТАСС текст сообщения.

В Грузии объяснили, почему не собираются вводить санкции против России

В Грузии объяснили, почему не собираются вводить санкции против России

Напомним, 10 мая спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, поскольку это чревато обострением отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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