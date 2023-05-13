Турецкая оппозиция заявила о готовности дружить с Россией
Замглавы партии Кылычдароглу заявил о планах оппозиции улучшать отношения с РФ
В Турции оппозиция планирует работать над улучшением отношений с РФ. Об этом сказал заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.
Он добавил, что оппозиция намерена с помощью диалога решать проблемы в двусторонних отношениях. Салыджы заверил, что его партия не имеет предвзятого мнения касательно отношений с РФ.
"Мы являемся партией, считающей необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями... У нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путём диалога и привести отношения к ещё более лучшей точке", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Салыджы добавил, что команда кандидата в президенты Кылычдароглу планирует выстраивать отношения также с Японией, США, Китаем и Евросоюзом. Он указал, что оппозиция готова продолжать делать всё для процветания страны, в том числе для увеличения товарооборота, развития туризма.
Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова оппонента заявил, что в выборы вмешиваются США, Франция, Германия и Британия. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции ложные и несправедливые.
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