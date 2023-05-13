Турецкая оппозиция заявила о готовности дружить с Россией

В Турции оппозиция планирует работать над улучшением отношений с РФ. Об этом сказал заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.

Он добавил, что оппозиция намерена с помощью диалога решать проблемы в двусторонних отношениях. Салыджы заверил, что его партия не имеет предвзятого мнения касательно отношений с РФ.

"Мы являемся партией, считающей необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями... У нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путём диалога и привести отношения к ещё более лучшей точке", — сказал он в беседе с РИА "Новости".