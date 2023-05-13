Песков отверг обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве России в выборы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в президентские выборы в этом государстве. Так он прокомментировал соответствующее высказывание главы оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу.

"Заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции. Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.