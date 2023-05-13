Песков отверг обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве России в выборы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в президентские выборы в этом государстве. Так он прокомментировал соответствующее высказывание главы оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу.
"Заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции. Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Песков также напомнил, что Россия с уважением отнесётся к выбору турецкого народа. Кроме того, он подчеркнул, что лидер оппозиции этой страны не представил доказательства вмешательства РФ.
Лайф сообщал, что кандидат в президенты Турции от оппозиции лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова оппонента заявил, что в выборы вмешиваются США, Франция, Германия и Британия. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции ложные и несправедливые.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA