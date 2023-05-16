Востоковед Геворгян сравнила выборы в Турции с остросюжетным триллером

Политолог и востоковед Каринэ Геворгян, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Турции, допустила победу Реджепа Тайипа Эрдогана. А вот произошедшие в стране в этом году события теперь держат наблюдающих за гонкой в лёгком состоянии напряжения.

"Если бы не было землетрясения, если бы не было финансового кризиса, если бы не было состояния почти критического в самой стране, когда неизвестно, как она пройдёт все эти страшные испытания... Очень тяжёлая ситуация. Я думаю, те люди, которые при других обстоятельствах не голосовали бы за Кемаля Калычдароглу, задумаются", — сказала Геворгян в эфире радио "Комсомольская правда".