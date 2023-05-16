Востоковед Геворгян сравнила выборы в Турции с остросюжетным триллером
Политолог и востоковед Каринэ Геворгян, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Турции, допустила победу Реджепа Тайипа Эрдогана. А вот произошедшие в стране в этом году события теперь держат наблюдающих за гонкой в лёгком состоянии напряжения.
"Если бы не было землетрясения, если бы не было финансового кризиса, если бы не было состояния почти критического в самой стране, когда неизвестно, как она пройдёт все эти страшные испытания... Очень тяжёлая ситуация. Я думаю, те люди, которые при других обстоятельствах не голосовали бы за Кемаля Калычдароглу, задумаются", — сказала Геворгян в эфире радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что по накалу страстей турецкие выборы сейчас напоминают остросюжетный триллер. А вот действительно ли стране нужен новоиспечённый кандидат, который вместо решения насущных проблем первым делом устроит кадровую перестановку, покажут итоги второго тура голосования.
Напомним, по итогам обработки всех бюллетеней первого этапа выборов президента Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его соперник получил лишь 45%. Второй тур голосования пройдёт 28 мая. Кстати, тысячи сторонников действующего президента уже решили выказать ему поддержку и вышли на улицы Анкары и Стамбула. К слову, российские политологи также отметили, что для нашей страны победа Эрдогана будет намного выгоднее.
ТАСС / Андрей Палария