Европейские страны наконец-то осознали, насколько сильно им угрожает украинский кризис. Об этом заявил блогер и общественный деятель Вадим Манукян в разговоре с РИА ФАН.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что ряд стран ЕС во главе с Польшей тайно призывают украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт. При этом их устраивает, даже если он уйдёт в отставку.

"Европа понимает, что её полностью обескровливают, что скоро не будет ресурсов, что рецессия не за горами, что следующая зима не обязательно будет тёплой. А если она будет холодной, то у Запада большие проблемы, у Европы прежде всего", — отметил Манукян.

По мнению блогера, боевые действия для Зеленского в любом случае закончатся гибелью: "либо вздёрнут свои же националисты, либо обычные граждане после разгрома этого режима выйдут на улицу и сметут эту власть". Манукян считает, что даже сбежать украинский президент не сможет, так как у него не будет спокойной жизни ни в одной части света "после тех злодеяний, тех массовых убийств, которые совершал киевский режим".

"Я думаю, что его найдёт любая разведка любой страны и уничтожит только для того, чтобы он молчал", — заключил собеседник агентства.