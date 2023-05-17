Bloomberg: Зерновая сделка с участием России будет продлена

Зерновая сделка будет продлена с участием России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"По словам турецких официальных лиц, соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Чёрное море, будет продлено, при этом Россия согласна пока оставаться", — говорится в статье.

По данным издания, объявление о пролонгации ожидается до конца 17 мая. К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков только сегодня прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой, призвав не заниматься домыслами, а дождаться официального решения.