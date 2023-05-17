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17 мая, 12:28

Bloomberg: Зерновая сделка с участием России будет продлена

<p>Обложка © Getty Images / STR</p>

Обложка © Getty Images / STR

Зерновая сделка будет продлена с участием России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"По словам турецких официальных лиц, соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Чёрное море, будет продлено, при этом Россия согласна пока оставаться", — говорится в статье.

По данным издания, объявление о пролонгации ожидается до конца 17 мая. К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков только сегодня прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой, призвав не заниматься домыслами, а дождаться официального решения.

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Напомним, 22 июля прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Недавно соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.

Николь Вербер
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