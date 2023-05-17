Эрдоган: Турецким судам гарантирован выход из украинских портов Николаев и Ольвия

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о получении от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия. Об этом он сообщил в среду в эфире местных телеканалов.

"Наши российские друзья уведомили, что не будут препятствовать выходу наших судов из портов Николаев и Ольвия. И мы благодарны им за это", — сказал Эрдоган, который ранее объявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе.

Порт Ольвия в контексте зерновой сделки звучит впервые. Он расположен в Корабельном районе Николаева, в северной части Днепро-Бугского лимана. До начала специальной военной операции семь грузовых причалов делили три портовых оператора — ГП "Стивидорная компания "Ольвия", ООО "ЕВТ Грейн" и "Укроборонсервис".