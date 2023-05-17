ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 14:41
3543

Эрдоган: Турецким судам гарантирован выход из украинских портов Николаев и Ольвия

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о получении от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия. Об этом он сообщил в среду в эфире местных телеканалов.

"Наши российские друзья уведомили, что не будут препятствовать выходу наших судов из портов Николаев и Ольвия. И мы благодарны им за это", — сказал Эрдоган, который ранее объявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе.

Порт Ольвия в контексте зерновой сделки звучит впервые. Он расположен в Корабельном районе Николаева, в северной части Днепро-Бугского лимана. До начала специальной военной операции семь грузовых причалов делили три портовых оператора — ГП "Стивидорная компания "Ольвия", ООО "ЕВТ Грейн" и "Укроборонсервис".

Экс-советник президента России выдвинул два условия для спасения зерновой сделки
Экс-советник президента России выдвинул два условия для спасения зерновой сделки

Напомним, что зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Недавно соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.

BannerImage

Сайт порта sc-olvia.com

Марина Калегина
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar