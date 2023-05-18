Почему уничтожение ЗРК Patriot "Кинжалом" встревожило НАТО Оглавление Уничтожение ЗРК Patriot "Кинжалом" в Украине Сколько стоит комплекс Patriot Как отреагировали на уничтожение Patriot в НАТО Украина в списке потенциальных операторов ЗРК Patriot никогда не значилась, однако те, кто уже оплатил американский ЗРК, теперь раздумывают над правильностью решения. 73985 73985 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В ночь с 15-го на 16 мая ВКС РФ подвергли позиции ПВО ВСУ массированной атаке. По данным Минобороны РФ, в ходе операции высокоточным ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" был поражён ЗРК Patriot, находившийся в Киеве.

Уничтожение ЗРК Patriot "Кинжалом" в Украине

ЗРК Patriot. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck

Сразу после уничтожения американского ЗРК появились и подробности атаки. Сообщается, что истребитель МиГ-31К гиперзвуковой ракетой "Кинжал" (Х-47М2) уничтожил ЗРК Patriot из воздушной засады. Перед поражением батарея американского ЗРК выпустила 32 ракеты (предположительно, по ложным целям), чем выдала своё расположение и обнулила боевой потенциал. После того как батарея прекратила огонь, по ней был нанесён удар. По некоторым данным, "Кинжалы" могли уничтожить не только пусковые установки, но и РЛС, а также пункт управления, без которых работа комплекса невозможна.

Экспертиза обломков противоракет Patriot показала, что Киев использовал новейший комплекс MIM-104F с ракетами PAC-3 CRI. В отличие от предыдущих версий, он считается охотником на ракеты "Кинжала". По словам экспертов, Patriot в Киеве действовал не в одиночку, а прикрывался несколькими комплексами ПВО, включая ЗРК малой и средней дальности NASAMS.

Украинская сторона отказалась официально комментировать эту новость. Вместо этого Киев заявил, что сбито "18 российских ракет из 18", и особенно примечательно заявление о том, что украинские ПВО "сбили шесть “Кинжалов" (!).

При этом, Служба безопасности Украины уже нашла виноватых в "засвете" ПВО и привлекла к ответственности шестерых украинских блогеров, которые снимали на телефоны пуски ракет. Сейчас им грозит до шести лет тюрьмы. Помимо этого, СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые фиксировали работу украинской ПВО.

Сколько стоит комплекс Patriot

ЗРК Patriot. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck

Дорогостоящий ЗРК был призван укрепить расшатанное ПВО Украины, а в идеале – закрыть небо над столицей полностью. В октябре прошлого года, после ракетных ударов ВС РФ, Запад занялся этой задачей вплотную. Тогда ВСУ получили первые комплекты немецких ЗРК IRIS-T и американо-норвежские комплексы NASAMS. Считалось, что ЗРК Patriot выступит недостающим пазлом при формировании эшелонированной системы ПРО. По данным источников, на вооружении ВСУ было три батареи Patriot — это 12 пусковых установок.

Согласно документам исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service), одна ракета ЗРК MIM-104 Patriot стоит примерно 4 миллиона долларов. Киев получил батарею стоимостью в 1,1 миллиарда долларов: 400 млн долларов за сами системы и 690 млн — за ракеты к ним. По некоторым данным, каждая пусковая установка M902 стоит около 10 млн долларов.

По подсчётам экспертов, в ночь на 16 мая Киев отправил в воздух ракет на 130 млн долларов и лишился оборудования на 20 млн долларов.

В итоге, несмотря на внушительные вливания, Киев по факту так и не обзавёлся эффективным противооружием от гиперзвуковых "Кинжалов". А значит, российские Х-47М2 продолжат выполнять поставленные задачи СВО, как и раньше. С учётом того, что военная инфраструктура Украины, в том числе необходимая для контрнаступления, по-прежнему находится под ударом ВС РФ, это неизбежно скажется на качестве самой наступательной операции ВСУ. По словам экспертов, ещё десять таких ракетных ударов — и Киев окончательно лишится хоть какого-нибудь прикрытия.

Нельзя сказать, что Киев не пытается сейчас ничего предпринять.

— Сейчас Киев требует через страны НАТО, чтобы те надавили на Израиль, чтобы он дал им систему "Железный купол". Они работают по тому же принципу: "Кучу ракет выпустили, хоть одна да перехватит". Но он работает только по баллистическим целям, а "Кинжал" — аэробаллистическая, он меняет траекторию. Вот так вот, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Факт остаётся фактом: как и год назад, мир ещё не придумал эффективного оружия против "Кинжалов". Будет ли провал Patriot иметь глобальные последствия?

По мнению военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, говорить о каких-либо далеко идущих последствиях не стоит.

— Никаких последствий особых не будет. Уничтожили — и уничтожили. Посмотрим, что будет дальше, — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Но есть и другие мнения на этот счёт, а также свежие факты, свидетельствующие, что некое равновесие всё-таки было нарушено.

Как отреагировали на уничтожение Patriot в НАТО

Экспонентский павильон Raytheon Technologies, где представлены американские аэрокосмические и оборонные технологии. Фото © Shutterstock

По данным CNN, американская сторона признала факт попадания российской гиперзвуковой ракеты по ЗРК Patriot, однако военные отказались сообщать масштабы инцидента. Официальная версия — комплекс "не уничтожен, а повреждён".

Согласно турецким источникам, паника в военных кругах всё-таки наблюдается. 16 мая в НАТО прошло экстренное совещание относительно состояния ПВО крупнейших баз-хабов для Украины в Польше и Словакии. Эксперты связывают это с провалом Patriot в обороне Киева.

— Речь идёт о пересмотре противовоздушной/противоракетной обороны, то есть там был такой тренд: "Надо усиливать. Поставим кучу "Пэтриотов", и они справятся с "Кинжалом". А сейчас реакция пошла в духе "Что делать и кто виноват?"— отметил военный эксперт Алексей Леонков. По последним данным, западные военные планируют принять экстренные меры в части усиления ПВО в Польше, Словакии и Румынии.

Косвенное свидетельство последствий — ситуация на рынке ценных бумаг.

— У корпорации Raytheon Technologies, основного производителя комплекса Patriot, который стоит под миллиард долларов, упали акции (По состоянию на 17 мая акции упали на 1,24 (1,28 %). — Прим. Лайфа), — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

В число операторов систем Patriot входит 16 стран, включая США. В последнее время американцы расширили круг покупателей, и в список кандидатов вошли Польша, Тайвань и Южная Корея. Но теперь они могут задаться вопросом, а стоит ли система таких денег. Репутация Patriot сейчас под угрозой, и это одно из последствий ночного удара "Кинжала".

Авторы Евгений Жуков