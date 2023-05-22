День памяти Николая Чудотворца и Всемирный день готов: Приметы и праздники 22 мая

Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая

22 мая православная церковь вспоминает святого Николая Чудотворца в честь перенесения мощей святого из Мир Ликийских в город Бари (Италия). Это произошло в 1087 году, когда итальянские купцы перевезли мощи в свой город, спасая святыню от возможного поругания. Для этого было отправлено три корабля, которые для отвлечения внимания были загружены пшеницей.

Мощи забрали из храма в конце апреля, 8 мая корабли приплыли в Бари, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая (22 мая по новому стилю), мощи святителя Николая были торжественно перенесены в церковь Святого Стефана. Они и поныне хранятся в Бари в белоснежной базилике Сан-Сабино.

Память пророка Исаии

Пророк Исаия в представлении художника. Фото © Providence Lithograph Company

Согласно преданию, Исаия — автор ветхозаветной книги пророка Исаии. Православные в России чтут его память 22 мая, католики — 9 июля. Святой пророк Исаия происходил из царского рода и был призван к служению видением. Согласно преданию, он видел Бога, сидящего в небесном храме, на величественном престоле. Господь указал Исаии идти в народ и проповедовать. Пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова. Он умер мученической смертью. Широко известна фраза Исаии о Царствии Небесном: "Перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы".

Международный день биологического разнообразия

Панда в Московском зоопарке. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Несмотря на все наши достижения науки, мы всё ещё зависим от природы, которая обеспечивает нас водой, пищей, лекарствами, одеждой, топливом, жильём и энергией. Чтобы человечество помнило, насколько важно сохранять флору и фауну, Генассамблея 20 декабря 2000 года постановила отмечать Международный день биологического разнообразия 22 мая, в день принятия текста Конвенции о биологическом разнообразии. В этом документе прописано три основные цели: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование биоразнообразия и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. Учёные знают примерно о 1,75 миллиона видов растений, животных и микроорганизмов. Большая часть из них — небольшие существа, такие как насекомые. По мнению исследователей, на самом деле видов куда больше — около 13 миллионов, а некоторые считают, что их и вовсе 100 миллионов. Потеря каждого из них невосполнима.

Всемирный день готов

Всемирный день готов отмечается 22 мая. Фото © ТАСС / Анастасия Маркелова

Всемирный день готов в России, как и в других странах, отмечают 22 мая. Это ежегодный праздник представителей готической субкультуры. Отмечать этот день предложил британский диджей Cruel Britannia. Его целью было дать молодым людям, отличающимся внешним видом от других, почувствовать, что у них есть поддержка сообщества. С 2010 года в этот праздник проходят концерты и другие субкультурные мероприятия. Изначально готическая субкультура распространилась в Великобритании в конце 1970-х годов, а затем разошлась по миру. Готы вышли из панк-движения. Эта субкультура на самом деле неоднородна. Что объединяет готов — так это любовь к мрачному образу, мистике, готической музыке, чёрному юмору и литературе ужасов. В России эта субкультура уже не так популярна, как была в нулевые.

Всероссийский день бассейновой индустрии

22 мая отмечается профессиональный праздник под названием День бассейновой индустрии. В России его празднуют те, от кого зависит работа бассейнов, — от тренеров до технических сотрудников. Плавание — один из самых популярных, полезных и доступных для разных возрастов вид спорта. Оно хорошо тем, что развивает весь организм. Например, плавание благотворно влияет на функции дыхательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Вода улучшает питание кожи, её эластичность и цвет.

Именинники 22 мая

22 мая 2023 года именины у актёра Николая Добрынина. Фото © kinopoisk.ru

22 мая именины отмечают носители следующих имён: Николай

Сергей

Денис. Редакция Лайфа поздравляет читателей с этими замечательными именами.

Обычаи и традиции 22 мая

В народном календаре сегодняшний день называют Никола Весенний, или Никола Вешний.

Крестьяне выходили в поле, а жёны угощали своих мужей-пахарей никольским пирогом, от которого сила жизни прибавляется.

В Белоруссии говорили: "Святой Микола по межам ходит, жито ровняет: где вымокла — там подсушит, где высохла — там подмочит".

Николай считался покровителем лошадей. Их выгоняли в ночь в поле и праздновали там наступление Николы Весеннего.

Приметы на 22 мая