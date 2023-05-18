Экс-сенатор назвал забор финнов на границе с РФ клоунадой и пустой тратой денег

Тестовый участок барьерного ограждения на границе между Финляндией и Россией показали в "Твиттере" финские пограничники. Этот забор бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал клоунадой. К слову, сами финны восприняли эту новость без восторга.

"Вот как сейчас выглядит тестовый участок барьерного ограждения на восточной границе в Пелколе (Иматра). Строительство идёт по плану. Вскоре мы добавим на забор ещё колючую проволоку", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи подчеркнули, что ограждение непохоже на забор для безопасности государства. По их словам, оно больше выглядит как "маленький забор в саду". Кто-то из пользователей даже подчеркнул, что может перелезть через него без труда за 20 секунд, а без обуви — и вовсе за десять. Сенатор Клинцевич объяснил, что для установки пограничного ограждения у финнов есть оправдание, которое заключается в возможной миграционной диверсии из РФ в ЕС, а этот забор станет преградой для желающих пересечь границу.

"Это клоунада, пустая и напрасная трата времени и денег. Всё выглядит как заданная идеологическая стратегия и попытка максимально быть лояльными", — приводит его слова телеканал "360".