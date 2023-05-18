Власти Крыма подтвердили подрыв на железной дороге у Симферополя

Причиной схода вагонов на железной дороге в Симферопольском районе стал подрыв. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

"Подрыв произошёл при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождём официальной информации", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".