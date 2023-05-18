Власти Крыма подтвердили подрыв на железной дороге у Симферополя
Глава парламента Крыма Константинов: На железной дороге произошёл подрыв
Сход вагонов на железной дороге у Симферополя. Фото © Телеграм-канал "ЧП / Крым"
Причиной схода вагонов на железной дороге в Симферопольском районе стал подрыв. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
"Подрыв произошёл при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождём официальной информации", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как уточнили в правительстве республики, движение по ж/д путям, нарушенное из-за ЧП, восстановят к вечеру четверга.
Напомним, сегодня пять вагонов с зерном сошло с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Предварительно, рассматривается версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Пресс-служба Крымской железной дороги подтвердила, что сход поезда связан с вмешательством посторонних лиц. Пострадавших нет.