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18 мая, 08:28

Власти Крыма подтвердили подрыв на железной дороге у Симферополя

Глава парламента Крыма Константинов: На железной дороге произошёл подрыв

<p>Сход вагонов на железной дороге у Симферополя. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/crimea_chp/14454" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП / Крым"</a></p>

Сход вагонов на железной дороге у Симферополя. Фото © Телеграм-канал "ЧП / Крым"

Причиной схода вагонов на железной дороге в Симферопольском районе стал подрыв. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

"Подрыв произошёл при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождём официальной информации", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Как уточнили в правительстве республики, движение по ж/д путям, нарушенное из-за ЧП, восстановят к вечеру четверга.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Напомним, сегодня пять вагонов с зерном сошло с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Предварительно, рассматривается версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Пресс-служба Крымской железной дороги подтвердила, что сход поезда связан с вмешательством посторонних лиц. Пострадавших нет.

Александра Вишнякова

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