Пушилин рассказал об "исчерпывающих мерах" против атак ВСУ в Артёмовске

Украинские военные пытаются усложнить обстановку в Артёмовске (украинское название — Бахмут), намереваясь прорвать фланги. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, для недопущения прорыва предпринимаются исчерпывающие меры.

"Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артёмовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры", — сообщил Пушилин "РИА Новости".