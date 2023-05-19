Пушилин рассказал об "исчерпывающих мерах" против атак ВСУ в Артёмовске
Пушилин: ВСУ предпринимают попытки прорвать фланги в Артёмовске
Украинские военные пытаются усложнить обстановку в Артёмовске (украинское название — Бахмут), намереваясь прорвать фланги. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, для недопущения прорыва предпринимаются исчерпывающие меры.
"Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артёмовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры", — сообщил Пушилин "РИА Новости".
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от ВСУ. Как рассказывал Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске для усиления.
t.me / Пушилин Д.В.