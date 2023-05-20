Политолог оценил тезисы Путина на Совете по межнациональным отношениям

На заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу, 19 мая, президент РФ Владимир Путин поставил задачу по укреплению национального единства России. Он сделал это на фоне планов Запада по разрушению государственности в стране. Об этом в беседе с Лайфом заявил кандидат исторических наук политолог Александр Рудаков.

"Он отметил, что геополитические противники ведут масштабную идеологическую работу для подрыва межнационального единства. Поэтому необходимо учитывать эти риски и противостоять им на всех уровнях, блокируя распространение идеологии ненависти, сепаратизма и национального превосходства", — отметил эксперт.

Он указал, что современная Россия далеко ушла от рисков национального распада, на пороге которых страна стояла в девяностые. Об этом свидетельствует непрерывный рост показателей уровня общероссийской гражданской идентичности, подчеркнул Рудаков.

"Возрождение межнационального единства как важнейшего фактора, обеспечивающего устойчивость российской цивилизации перед лицом внешних угроз, стало серьёзным достижением национальной политики, проводимой под руководством главы государства", — заключил политолог.