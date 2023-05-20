"Будешь валяться в крови": Неизвестный ударил монаха у Киево-Печерской лавры

На кадрах агрессивный мужчина сначала несколько раз собирается "дать в рыло" священнику, а потом ударяет его по лицу. Однако на этом всё не закончилось — незнакомец стал грозиться "заломать" его и оставить "валяться в крови". Сам же монах не стал отвечать обидчику и на вопросы "Ты меня понял?" отвечал утвердительно. Позже выяснилось, что священником оказался насельник Киево-Печерской лавры иеродиакон Павел.