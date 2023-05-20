"Будешь валяться в крови": Неизвестный ударил монаха у Киево-Печерской лавры
Неизвестный ударил монаха на территории Киево-Печерской лавры
Некий ужчина ударил монаха на территории Киево-Печерской лавры, произошедшее сняли очевидцы. Видео опубликовал Союз православных журналистов.
Неизвестный ударил монаха на территории Киево-Печерской лавры. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия
На кадрах агрессивный мужчина сначала несколько раз собирается "дать в рыло" священнику, а потом ударяет его по лицу. Однако на этом всё не закончилось — незнакомец стал грозиться "заломать" его и оставить "валяться в крови". Сам же монах не стал отвечать обидчику и на вопросы "Ты меня понял?" отвечал утвердительно. Позже выяснилось, что священником оказался насельник Киево-Печерской лавры иеродиакон Павел.
"Команда бывшего президента [Украины Петра] Порошенко хочет, чтобы нас выселили. И они ничем не брезгуют: сатанинскими "службами", клеветой. <…> Имея свои каналы, своих блогеров, распространяют максимально клевету про нас всех", — рассказал он.
Напомним, на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.
Telegram / СПЖ — новости Православия