В Госдуме придумали "лекарство" для Буданова за призыв уничтожить крымчан
Депутат ГД Шеремет назвал Буданова зомби, ненавидящим всё живое
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "настоящим зомби" с признаками слабоумия главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, заявившего, что у крымчан "видоизменена психика" и их нужно "физически уничтожить".
"Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — пояснил Шеремет в беседе с РИА "Новости".
Ранее Буданов заявил, что посетит Севастополь после "победы" Украины. Крымчан он назвал людьми с "видоизменённой психикой", которых нужно привлечь к "справедливой ответственности", подразумевающей "физическое уничтожение". Буданов также призывал "убивать россиян по всему миру". Россия обратилась в ООН с требованием дать оценку "вопиющему примеру русофобии" в словах украинского чиновника, но должной реакции не последовало.