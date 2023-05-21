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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 07:26
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В Госдуме придумали "лекарство" для Буданова за призыв уничтожить крымчан

Депутат ГД Шеремет назвал Буданова зомби, ненавидящим всё живое

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "настоящим зомби" с признаками слабоумия главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, заявившего, что у крымчан "видоизменена психика" и их нужно "физически уничтожить".

"Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", пояснил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Буданов заявил, что посетит Севастополь после "победы" Украины. Крымчан он назвал людьми с "видоизменённой психикой", которых нужно привлечь к "справедливой ответственности", подразумевающей "физическое уничтожение". Буданов также призывал "убивать россиян по всему миру". Россия обратилась в ООН с требованием дать оценку "вопиющему примеру русофобии" в словах украинского чиновника, но должной реакции не последовало.

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Татьяна Миссуми
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