Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "настоящим зомби" с признаками слабоумия главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, заявившего, что у крымчан "видоизменена психика" и их нужно "физически уничтожить".

"Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — пояснил Шеремет в беседе с РИА "Новости".