Кисида вспомнил на G7 ужаснейшее преступление США и призвал спасти мир от катастрофы
Кисида призвал идти к будущему без ядерного оружия, чтобы избежать катастрофы
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © ТАСС / AP / Michal Dyjuk
Все страны должны взять курс к безъядерному миру, чтобы не допустить катастрофического конца. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции после завершения саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме.
"Мы должны неуклонно идти по пути к будущему без ядерного оружия, чтобы любой ценой избежать катастрофического исхода", — подчеркнул он.
По его мнению, на Токио лежит огромная ответственность "за обеспечение безопасности своих граждан и следование идеалу мира без ядерного оружия". Кисида напомнил о трагедии Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, когда США сбросили на мирное население атомные бомбы. Он призвал прислушаться к голосам тех, кто пережил бомбардировки, чтобы "потомки жили на планете, свободной от ядерного оружия".
Напомним, саммит "Большой семёрки" стартовал 19 мая и начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы. Обсуждались региональные вопросы, Тайвань и его отношения с Китаем, проблемы мировой экономики и безопасности. На саммите был принят документ "Хиросимское видение ядерного разоружения", где говорится, что страны должны продолжать ликвидацию ядерных арсеналов. Также стороны осудили Россию и размещение вооружения в Белоруссии. Сегодня, 21 мая, лидеры группы провели заключительную сессию по Украине с участием украинского президента Владимира Зеленского. Кисида объявил о завершении встречи.