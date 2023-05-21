Кисида вспомнил на G7 ужаснейшее преступление США и призвал спасти мир от катастрофы

Все страны должны взять курс к безъядерному миру, чтобы не допустить катастрофического конца. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции после завершения саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме.

По его мнению, на Токио лежит огромная ответственность "за обеспечение безопасности своих граждан и следование идеалу мира без ядерного оружия". Кисида напомнил о трагедии Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, когда США сбросили на мирное население атомные бомбы. Он призвал прислушаться к голосам тех, кто пережил бомбардировки, чтобы "потомки жили на планете, свободной от ядерного оружия".