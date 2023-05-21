Участникам G7 в Хиросиме подарили перьевые ручки и бинокли для театра кабуки

Японские власти вручили участникам саммита "Большой семёрки" (G7) лакированные перьевые ручки, бокалы для вина, традиционную посуду местного производства, бинокли для театра кабуки. Об этом рассказали в японском МИД.

В ведомстве добавили, что зарубежные лидеры смогли познакомиться с уникальными блюдами высокой кухни Японии. Так, в меню были обжаренный с цветами вишни говяжий стейк, тушёный лобстер и суп с корнем лотоса. В качестве напитков гостям подавали сакэ и японские вина.