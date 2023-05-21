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21 мая, 09:13

Участникам G7 в Хиросиме подарили перьевые ручки и бинокли для театра кабуки

<p>Саммит G7 в Хиросиме. Фото © Getty Images / WPA Pool</p>

Саммит G7 в Хиросиме. Фото © Getty Images / WPA Pool

Японские власти вручили участникам саммита "Большой семёрки" (G7) лакированные перьевые ручки, бокалы для вина, традиционную посуду местного производства, бинокли для театра кабуки. Об этом рассказали в японском МИД.

В ведомстве добавили, что зарубежные лидеры смогли познакомиться с уникальными блюдами высокой кухни Японии. Так, в меню были обжаренный с цветами вишни говяжий стейк, тушёный лобстер и суп с корнем лотоса. В качестве напитков гостям подавали сакэ и японские вина.

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Напомним, саммит стартовал 19 мая и начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы. Обсуждались региональные вопросы, Тайвань и его отношения с Китаем, проблемы мировой экономики и безопасности. На саммите был принят документ "Хиросимское видение ядерного разоружения", где говорится, что страны должны продолжать ликвидацию ядерных арсеналов. Также стороны осудили Россию и размещение вооружения в Белоруссии. Лидеры группы провели заключительную сессию по Украине с участием украинского президента Владимира Зеленского. Кисида объявил о завершении встречи.

Татьяна Миссуми
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