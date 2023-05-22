СМИ узнали, кто управлял поражённым в Киеве ЗРК Patriot, и это не украинские военные

Зенитно-ракетным комплексом Patriot, который был поражён российскими ракетами на Украине, управляли иностранные наёмники. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Авторы статьи отметили, что ЗРК представляет собой довольно сложную и продвинутую систему вооружения, которой украинские солдаты вряд ли смогли бы научиться управлять в кратчайшие сроки и работать на ней настолько быстро, чтобы повлиять на ход войны.

"Это означает, что, когда комплексы были развёрнуты ещё в апреле 2023 года, за укомплектование [экипажей] и обслуживание отвечали военные подрядчики из западных стран", — говорится в материале.