ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 07:49
25132

СМИ узнали, кто управлял поражённым в Киеве ЗРК Patriot, и это не украинские военные

MWM: Поражённым ЗРК Patriot в Киеве управляли иностранные наёмники

Зенитно-ракетным комплексом Patriot, который был поражён российскими ракетами на Украине, управляли иностранные наёмники. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Авторы статьи отметили, что ЗРК представляет собой довольно сложную и продвинутую систему вооружения, которой украинские солдаты вряд ли смогли бы научиться управлять в кратчайшие сроки и работать на ней настолько быстро, чтобы повлиять на ход войны.

"Это означает, что, когда комплексы были развёрнуты ещё в апреле 2023 года, за укомплектование [экипажей] и обслуживание отвечали военные подрядчики из западных стран", — говорится в материале.

По словам обозревателей, их присутствие сыграло ключевую роль в интеграции западной военной техники в ряды украинской армии в плане подготовки. Как следует из их данных, переданных в американский Конгресс, на подготовку украинских экипажей для Patriot потребовалось бы более года, тогда как от момента одобрения поставок, когда гипотетически могло начаться обучение, прошло менее полугода.

СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"
СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

Напомним, в ночь на 16 мая ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. Кстати, уточнялось, что операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении.

BannerImage

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar