СМИ узнали, кто управлял поражённым в Киеве ЗРК Patriot, и это не украинские военные
MWM: Поражённым ЗРК Patriot в Киеве управляли иностранные наёмники
Зенитно-ракетным комплексом Patriot, который был поражён российскими ракетами на Украине, управляли иностранные наёмники. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
Авторы статьи отметили, что ЗРК представляет собой довольно сложную и продвинутую систему вооружения, которой украинские солдаты вряд ли смогли бы научиться управлять в кратчайшие сроки и работать на ней настолько быстро, чтобы повлиять на ход войны.
"Это означает, что, когда комплексы были развёрнуты ещё в апреле 2023 года, за укомплектование [экипажей] и обслуживание отвечали военные подрядчики из западных стран", — говорится в материале.
По словам обозревателей, их присутствие сыграло ключевую роль в интеграции западной военной техники в ряды украинской армии в плане подготовки. Как следует из их данных, переданных в американский Конгресс, на подготовку украинских экипажей для Patriot потребовалось бы более года, тогда как от момента одобрения поставок, когда гипотетически могло начаться обучение, прошло менее полугода.
Напомним, в ночь на 16 мая ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. Кстати, уточнялось, что операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении.
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