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22 мая, 12:33

Джефф Монсон обещал уже завтра избавиться от американского паспорта

Боец Джефф Монсон подтвердил, что сдаст паспорт гражданина США в посольство

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, ранее получивший гражданство РФ, сообщил, что на днях отнесёт свой американский паспорт в Посольство США.

"Завтра [23 мая] сдам свой паспорт США, сто процентов", — ответил он на соответствующий вопрос "Матч ТВ".

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. А осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России, а от гражданства США намерен отказаться, так как считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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