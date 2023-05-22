Джефф Монсон обещал уже завтра избавиться от американского паспорта
Боец Джефф Монсон подтвердил, что сдаст паспорт гражданина США в посольство
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, ранее получивший гражданство РФ, сообщил, что на днях отнесёт свой американский паспорт в Посольство США.
"Завтра [23 мая] сдам свой паспорт США, сто процентов", — ответил он на соответствующий вопрос "Матч ТВ".
Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. А осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России, а от гражданства США намерен отказаться, так как считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете.
ТАСС / Сергей Бобылев