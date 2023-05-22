В офисе генсека ООН заявили, что операции с Россией можно проводить и без SWIFT
ООН считает, что операции с Россельхозбанком можно проводить и вне платежной системы SWIFT. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя отказ Евросоюза переподключить российские банки к SWIFT, что необходимо для обслуживания "российской части" зерновой сделки.
Судя по всему, Дюжаррик не увидел в произошедшем нарушений договорённостей со стороны ЕС. Преимущества SWIFT заключаются в активном использовании компьютеров, криптографии, аутентификации, стандартизации сообщений и их автоматической обработке, однако Россия по-прежнему остаётся лишённой этих возможностей.
"Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы легче, но мы продолжим взаимодействие со всеми нашими собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию и других, чтобы обеспечить поставки", — приводит ТАСС слова представителя генсека ООН.
Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.
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