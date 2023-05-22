В офисе генсека ООН заявили, что операции с Россией можно проводить и без SWIFT

ООН считает, что операции с Россельхозбанком можно проводить и вне платежной системы SWIFT. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя отказ Евросоюза переподключить российские банки к SWIFT, что необходимо для обслуживания "российской части" зерновой сделки.

Судя по всему, Дюжаррик не увидел в произошедшем нарушений договорённостей со стороны ЕС. Преимущества SWIFT заключаются в активном использовании компьютеров, криптографии, аутентификации, стандартизации сообщений и их автоматической обработке, однако Россия по-прежнему остаётся лишённой этих возможностей.