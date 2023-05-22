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22 мая, 17:31

В офисе генсека ООН заявили, что операции с Россией можно проводить и без SWIFT

ООН считает, что операции с Россельхозбанком можно проводить и вне платежной системы SWIFT. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя отказ Евросоюза переподключить российские банки к SWIFT, что необходимо для обслуживания "российской части" зерновой сделки.

Судя по всему, Дюжаррик не увидел в произошедшем нарушений договорённостей со стороны ЕС. Преимущества SWIFT заключаются в активном использовании компьютеров, криптографии, аутентификации, стандартизации сообщений и их автоматической обработке, однако Россия по-прежнему остаётся лишённой этих возможностей.

"Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы легче, но мы продолжим взаимодействие со всеми нашими собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию и других, чтобы обеспечить поставки", — приводит ТАСС слова представителя генсека ООН.

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Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.

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Shutterstock

Марина Калегина
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