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23 мая, 11:11

Движение МКУ включили в перечень экстремистских и террористических организаций

Перечень террористов и экстремистов в России пополнился ещё одним пунктом. На этот раз Росфинмониторинг внёс в список организацию МКУ ("Маньяки. Культ убийств")*.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые) <...> МАНЬЯКИ. КУЛЬТ УБИЙСТВ (МКУ)*", — говорится в сообщении.

Напомним, что история началась ещё в сентябре 2022 года, когда российские силовики провели масштабную операцию и выявили почти 200 участников сообществ в Сети, призывавших к массовым убийствам. Одним из таких сообществ и была МКУ. Признать её террористической организацией Генеральная прокуратура РФ потребовала в декабре прошлого года, а в середине января этого года Верховный суд пошёл навстречу ведомству.

Суд признал законным включение движения "Весна" в список экстремистских

Суд признал законным включение движения "Весна" в список экстремистских

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Максим Плетнёв
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