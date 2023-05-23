Пилот вертолёта засёк подозрительный дрон на подлёте к Москве
Летящий в сторону Москвы беспилотник зафиксировали в Красногорске
На подлёте к Москве в районе Красногорска зафиксирован беспилотник. Сейчас его ищут, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, БПЛА в районе микрорайона Опалиха заметил пилот вертолёта Robinson, который летел в сторону деревни Лопотово. Он сразу же сообщил об этом в экстренные службы. Уточняется, что дрон летел на высоте 25 метров.
Напомним, в Подмосковье с 3 мая запрещены полёты беспилотников, но некоторым это не мешает их запускать. Ранее Лайф рассказывал, как жительница деревни Дятлово в Подмосковье прогнала дрон-шпион с камерой одним жестом. Беспилотник прилетал дважды, но оба раза был вынужден ретироваться. До этого похожий случай произошёл в другом районе Московской области. Там дачник показал БПЛА палец и обратил аппарат в бегство.
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