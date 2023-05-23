Пилот вертолёта засёк подозрительный дрон на подлёте к Москве

На подлёте к Москве в районе Красногорска зафиксирован беспилотник. Сейчас его ищут, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, БПЛА в районе микрорайона Опалиха заметил пилот вертолёта Robinson, который летел в сторону деревни Лопотово. Он сразу же сообщил об этом в экстренные службы. Уточняется, что дрон летел на высоте 25 метров.