В Госдуме задумали отправить 30 млн бизнесменов на заводы
Депутат Арефьев предложил отправлять индивидуальных предпринимателей на заводы
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил организовать переобучение для индивидуальных предпринимателей и после этого направить их на приоритетные для государства предприятия, находящиеся под давлением западных санкций.
Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, индивидуальные предприниматели — "безработные граждане, которые нашли себе занятие, которое зачастую не нужно стране".
"Сейчас в России зарегистрировано около 30 миллионов ИП. А у нас не хватает специалистов. Нет токарей, сварщиков, станочников, фрезеровщиков, слесарей. На активных заводах профессионалы есть, а на тех предприятиях, которые открываются или реанимируются, нет", — цитирует депутата интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Политик обратил внимание на то, что предприятия зарабатывают на выполнении заказов, а за нарушение сроков их штрафуют. Для решения проблемы он предлагает предприятиям часть прибыли направлять на обучение сотрудников. К примеру, можно организовывать фабрично-заводские школы и вечерние учебные заведения, считает Арефьев. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в РФ почти отсутствует среднетехнический персонал, а у большинства обладателей высшего образования оно гуманитарное.
"Гайку начертить абсолютно некому. Если заводу нужны специалисты, то он открывает учебное заведение и готовит кадры там. Сегодня надо нашим предпринимателям раскошеливаться, организовывать профессионально-техническое обучение и готовить сотрудников. Не надеяться на государство, а делать это всё самим", — подытожил парламентарий.
А ранее в Госдуме был поднят вопрос о необходимости введения шестидневной рабочей недели. Предложение вызвало дискуссию в обществе и среди политиков. Некоторые депутаты называют это шагом в прошлое, другие объясняют, что у такой инициативы просто не будет положительного эффекта из-за действующих в законодательстве норм.
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