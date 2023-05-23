В Госдуме задумали отправить 30 млн бизнесменов на заводы

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил организовать переобучение для индивидуальных предпринимателей и после этого направить их на приоритетные для государства предприятия, находящиеся под давлением западных санкций.

Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, индивидуальные предприниматели — "безработные граждане, которые нашли себе занятие, которое зачастую не нужно стране".

"Сейчас в России зарегистрировано около 30 миллионов ИП. А у нас не хватает специалистов. Нет токарей, сварщиков, станочников, фрезеровщиков, слесарей. На активных заводах профессионалы есть, а на тех предприятиях, которые открываются или реанимируются, нет", — цитирует депутата интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Политик обратил внимание на то, что предприятия зарабатывают на выполнении заказов, а за нарушение сроков их штрафуют. Для решения проблемы он предлагает предприятиям часть прибыли направлять на обучение сотрудников. К примеру, можно организовывать фабрично-заводские школы и вечерние учебные заведения, считает Арефьев. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в РФ почти отсутствует среднетехнический персонал, а у большинства обладателей высшего образования оно гуманитарное.