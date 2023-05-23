"Потрясающий день": Актёр Федотов поделился воспоминаниями о последнем звонке в школе

27-летний актёр театра и кино Фёдор Федотов в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал о своём последнем звонке в школе, который прошёл ещё 11 лет назад, и пожелал удачи нынешним выпускникам.

По словам артиста, он заканчивал школу в 2012 году, тогда ему было всего лишь 16 лет. Последние два года Фёдор учился в петербургской школе № 225 около Невы, напротив Академии наук. Там долгие годы работал его дедушка.

"В день выпускного мы всем классом вышли на берег Невы фотографироваться. Получились красивые фотографии с шариками. Был потрясающий майский день", — вспоминает Федотов.

Школьникам, которые уже в этом году навсегда распрощаются с родными стенами, он посоветовал как следует запомнить этот момент, несмотря на то, каким бы грустным он ни был.