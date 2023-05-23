"Потрясающий день": Актёр Федотов поделился воспоминаниями о последнем звонке в школе
Актёр Федотов посоветовал выпускникам запомнить ощущения прощания со школой
Актёр Фёдор Федотов. Обложка © ТАСС / Роман Пименов
27-летний актёр театра и кино Фёдор Федотов в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал о своём последнем звонке в школе, который прошёл ещё 11 лет назад, и пожелал удачи нынешним выпускникам.
По словам артиста, он заканчивал школу в 2012 году, тогда ему было всего лишь 16 лет. Последние два года Фёдор учился в петербургской школе № 225 около Невы, напротив Академии наук. Там долгие годы работал его дедушка.
"В день выпускного мы всем классом вышли на берег Невы фотографироваться. Получились красивые фотографии с шариками. Был потрясающий майский день", — вспоминает Федотов.
Школьникам, которые уже в этом году навсегда распрощаются с родными стенами, он посоветовал как следует запомнить этот момент, несмотря на то, каким бы грустным он ни был.
"Я бы им пожелал, чтобы они запоминали эти ощущения прощания со школой. Мне тогда было и грустно, и светло. Я не знаю, насколько я тогда сам это осознавал, но помню, что это было ярко и красиво", — добавил актёр.
Ранее петербургских выпускников с последним звонком поздравили Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Власти города пожелали школьникам достойно пройти выпускные экзамены и найти своё место во взрослой жизни. Кстати, при праздновании ребят призвали отказаться от традиций и воздержаться от запуска воздушных шаров из-за их большого вреда экологии.