Пентагон и Боррель разошлись в показаниях по обучению украинцев полётам на F-16
Пентагон опроверг сведения о начале обучения украинских лётчиков полётам на F-16
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Пентагон не стал подтверждать сведения главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о начале обучения украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер утверждает, что детали ещё прорабатываются.
"Мне неизвестно о том, что подготовка началась. Мы прорабатываем эти детали", — сказал он на брифинге на просьбу дать комментарий о заявлении Борреля.
Райдер добавил, что подготовка украинцев начнётся "в ближайшие недели или месяцы". Однако он не стал отвечать, получат ли ВСУ вожделенные самолёты до конца года.
Ранее Португалия отказалась поставить ВСУ истребители F-16. Глава МИД страны Жуан Гомеш Карвинью заявил, что они нужны Лиссабону для обеспечения безопасности. При этом он указал, что Португалия может помочь с обучением пилотов. Тем временем в Киеве назвали первую страну, которая может отправить F-16. А Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС заверил, что подготовка пилотов уже началась.