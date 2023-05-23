Пентагон и Боррель разошлись в показаниях по обучению украинцев полётам на F-16

Пентагон не стал подтверждать сведения главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о начале обучения украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер утверждает, что детали ещё прорабатываются.

"Мне неизвестно о том, что подготовка началась. Мы прорабатываем эти детали", — сказал он на брифинге на просьбу дать комментарий о заявлении Борреля.